الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخائر بعضها غربي الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

خلال عمليات استكمال تطهير المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي المنشأ من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “من خلال المتابعة الأمنية وبالتعاون مع الأهالي الشرفاء في المنطقة الجنوبية تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة منها غربية المنشأ”.

ولفت إلى أن من ضمن ما تم ضبطه “بنادق روسية رشاشة متوسطة وقذائف آر بي جي من نوع بي7 وبي 2 ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من عيارات 5ر14 و23 مم ومضادات للدروع وصواريخ تاو الحرارية المضادة للمدرعات إضافة إلى قذائف الهاون بحشوات من عيارات مختلفة 60 و82 مم وقنابل دفاعية وهجومية إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر المتنوعة”.

وحفاظا على حياة المدنيين تواصل وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات في جميع المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين وتأمينها بالكامل.