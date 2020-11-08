المهندس عرنوس خلال لقائه سفير سلطنة عمان: أهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة

استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم سفير سلطنة عمان بدمشق تركي بن محمود البوسعيدي وتناول اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ودار الحديث خلال اللقاء حول تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والصحية والعمل المشترك بين الفعاليات الاقتصادية في سورية وسلطنة عمان بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهمية التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ولا سيما جائحة كورونا التي تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الدول للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

بدوره أكد سفير سلطنة عمان استمرار بلاده في نهجها القائم على الوقوف إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم مختف أنواع الدعم لها مشيراً إلى أهمية العمل لتعزيز التبادل التجاري وإعادة فتح أبواب التعاون بين رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في البلدين.