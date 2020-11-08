بكلفة 35 مليون ليرة.. إعادة تأهيل مبنى مخبز آذار الآلي بالسويداء

بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي؛ بدأ فرع المؤسسة السورية للمخابز بالسويداء بإعادة تأهيل سقف مبنى مخبز آذار الآلي.

وذكر مدير فرع المؤسسة علاء مهنا أن كلفة أعمال التأهيل تتجاوز 35 مليون ليرة وتتضمن تبديل كامل السقف المتضرر البالغة مساحته الإجمالية نحو 650 متراً مربعاً وإجراء صيانة للمسيلات المطرية والمداخن فيه مع استمرار المخبز بالإنتاج دون توقف.

ودعا مهنا إلى دعم فرع المؤسسة لتأمين معدات حديثة لخط الإنتاج بسبب قدم المعدات الحالية وارتفاع تكاليف إصلاحها وانخفاض جدواها الاقتصادية.

وينتج مخبز آذار الآلي العامل بنظام الإدارة يوميا نحو 12 طناً من الخبز عبر خط إنتاج (واحد) علماً أن خط الإنتاج (ثاني) فيه يتم العمل على إعادة تأهيله لتشغيله خلال الفترة القادمة.