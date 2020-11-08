كهرباء الحسكة تستبدل الأعمدة الخشبية المتضررة من الحرائق

عملت الشركة العامة لكهرباء الحسكة على استبدال بعض الأعمدة الخشبية الحاملة للشبكة الكهربائية والتي تضررت جراء الحرائق في ريف مدينة الحسكة الشرقي.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن ورشات الصيانة أعادت نصب ثلاثة أعمدة خشبية على خط رد شقره 20 ك.ف تفريعة المحاسنية، وذلك بدل الأعمدة المحترقة في وقت سابق نتيجة الحرق العشوائي لمخلفات المحاصيل الزراعية وتمت إعادة الخط للخدمة، مشيرا إلى أن الشركة استبدلت خلال العام الحالي 75 عامودا خشبيا متضررا في مختلف مناطق المحافظة.

من جهة ثانية أشار المهندس عكلة إلى أن ورشات الصيانة مستمرة منذ أمس بإصلاح الأعطال التي طرأت على الشبكتين الكهربائيتين المتوسطة والمنخفضة والتي حدثت نتيجة الهطلات المطرية والرياح التي شهدتها المحافظة على مدى اليومين السابقين.

يشار إلى أن الشركة العامة لكهرباء الحسكة استبدلت خلال العام الماضي 150 عامودا خشبيا متضررا جراء الحرائق.