مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد.. مادورو يبدي استعداده للحوار مع واشنطن

أعرب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن استعداده للحوار مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان فوز، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

مادورو هنأ، في تغريدة على تويتر، الرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على فوزهما، مشيرا إلى أن فنزويلا ستكون مستعدة للحوار والتفاهم الجيد مع شعب الولايات المتحدة وحكومتها.

في سياق أخر، عبر الكوبيون عن أملهم بأن تؤدي هزيمة ترامب إلى تغيير في سياسات الولايات المتحدة العدوانية تجاه بلادهم.

حيث ذكر عدد منهم أنهم لا يتوقعون أن يرفع نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي، جو بايدن، الحظر التجاري الأمريكي المفروض منذ عشرات السنين على كوبا، أو أن تعود العلاقات بين البلدين إلى أيام الوفاق، لكنهم يشعرون بالتفاؤل من تأكيداته بأنه سيلغي سياسات ترامب التي أضرت بالشعب الكوبي.