أكثر من مليون و262 ألف وفاة بـ”كورونا” حول العالم

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح مليون و262168 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفق موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون دوليون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى خمسين مليونا و 740558 إصابة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من المرض 35 مليونا و796914 شخصا.

في حين أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس عن تسجيل 5887 إصابة و219 وفاة جديدة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى 967825 والوفيات إلى 95027 حالة.

كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 671868 حالة بعد تسجيل 13363 اصابة جديدة فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11352 بعد تسجيل 63 حالة وفاة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن تسجيل 33 إصابة جديدة في البر الرئيسي بينها حالة واحدة محلية والبقية وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 86245 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

بدورها سجلت كوريا الجنوبية 126 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 27553 إصابة فيما تأكدت حالتا وفاة الأمر الذي يرفع الوفيات إلى 480 حالة.