الجو خريفي غائم جزئي نهارا ومائلا للبرودة ليلا

يتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها صباح اليوم توقعت مديرية الأرصاد الجوية: أن يكون الجو خريفيا وغائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويكون الجو ليلا مائلا للبرودة وخاصة في المناطق الجبلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا تضعف الفعالية الجوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.