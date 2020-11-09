العدوان السعودي يجدد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

جددت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على محافظات صعدة ومأرب والجوف خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: أن قوى العدوان ارتكبت 154 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في شارع ال50 وتحليق طائرتي تجسس في أجواء المنظر والجبلية و 30 خرقا بقصف مدفعي و121 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في الحديدة.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر وغارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، بينما شن ست غارات على مديرية رحبة بمحافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية الحزم وغارة على خب والشعف في محافظة الجوف.