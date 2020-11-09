تسجيل 5751 إصابة جديدة و72 وفاة بـ”كورونا” في موسكو

أعلنت روسيا تسجيل 5751 إصابة جديدة و72 حالة وفاة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان: إن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت لغاية الآن إلى 7361 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 468269 فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس339913 حالة، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

يأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم أمراض الشتاء زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، حيث أعلنت السلطات الصحية في آخر بياناتها تسجيل 20498 إصابة جديدة و 286 حالة وفاة في عموم روسيا خلال اليوم الأخير وذلك في وقت لم تنجز فيه الدفعات الأولى من اللقاح المنتظر.

وأعلنت السلطات الروسية عن إمكانية بدء التلقيح الجماعي ضد الفيروس خلال الشهر الجاري والشهر المقبل.