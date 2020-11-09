قتلى وجرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل أحد الأشخاص من أصول إفريقية في إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية.

وقالت الشرطة المحلية: إنها تلقت مكالمة هاتفية الليلة الماضية حول حادثة إطلاق رصاص في الكنيسة المعمدانية بمدينة هاي بوينت، ولدى وصول قوة من الشرطة إلى مكان الحادث تم العثور على جثة قتيل أمريكي من أصول إفريقية إضافة إلى عدد من المصابين، وفقا لما نقلته شبكة فوكس نيوز.

و لم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن أسباب الحادث وملابساته مشيرة إلى أنها تحقق مع شهود العيان وستنفذ عملية تفتيش في منطقة الحادث.