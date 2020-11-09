هطولات مطرية في المنطقة الجنوبية أغزرها في 24مم في الصنمين

شهدت المنطقة الجنوبية هطولات مطرية مصحوبة بالرعد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها في درعا ودمشق.

وحسب نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد بلغت الهطولات المطرية في محافظة دمشق..في قاسيون 23مم والمزة 5ر16 مم ومساكن برزة 4ر15 مم وساحة الحجاز 2ر14مم ودوار المطار 5ر11 مم.

كما بلغت الهطولات في محافظة ريف دمشق في قطنا 1ر19 مم وسرغايا 19مم والزبداني ومضايا 18مم والكسوة 11 مم ودوما وجديدة الشيباني 10 مم والتل 5ر8 مم وعقربا 3ر7 مم والحرمون 7مم والقطيفة 5ر6 مم وعسال الورد 5ر4 مم والنبك 5ر2 مم والمشرفة 4ر2 مم.

وسجلت الهطولات في محافظة درعا.. في الصنمين 24مم والشيخ مسكين 6مم وازرع 5 مم فيما بلغت كمية الأمطار في محافظة القنيطرة.. نبع الصخر 5ر3 مم وحضر 3مم والقنيطرة 2مم.