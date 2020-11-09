هل مازالت الأراكيل ضمن قائمة الممنوعات.. تعرف على الاشتراطات الجديدة للسياحة على المنشآت السياحية لمواجهة كورونا

ربما لم تختلف كثيرا الاشتراطات المرحلية لمواجهة فيروس الكورونا التي وضعتها وزارة السياحة لاستئناف العمل في المنشآت السياحية، لاسيما لجهة التباعد المكاني والمسافات المحددة وإجراءات التعقيم، إلا أن اشتراطات المرحلة السادسة والتي بدأت بتطبيقها اليوم لم تتطرق لشرط المنع أو السماح بتقديم الأراكيل في تلك المنشآت، الأمر الذي فسره البعض من أصحاب المنشآت السياحية بالسماح بتقديم الأراكيل ألا أن ما يجب توضيحه هنا هو أن هذا الشرط هو ملحوظ في الاشتراطات السابقة وتحديداُ في اشتراطات المرحلة الأولى.

كما أن اشتراطات هذه المرحلة جاءت لتؤكد على تكثيف الجولات الرقابية على تلك المنشآت وبحسب التعميم الصادر عن الوزارة فأنه جاء ليؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام المرسوم التشريعي /62/ لعام 2009 وكافة القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص بالتصدي لانتشار وباء كورونا، وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتي تشمل التشديد على التزام كافة المنشآت السياحة بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي المختص ووزارة السياحة ولاسيما اشتراطات التباعد المكاني وإجراءات التعقيم، والشروط الصحية لحفظ وتحضير وتقديم الطعام المعممة سابقاً حسب الدليل الإرشادي الصادر عن الوزارة، كما بين التعميم ضرورة التأكيد على التزام منشآت الإطعام السياحية (مطاعم– صالات شاي– مقاهي- مطاعم وجبات سريعة..) بنسبة إشغال 50% كحد أقصى، وصالات وقاعات المناسبات والمؤتمرات المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40% كحد أقصى،كما نوه التعميم إلى الالتزام باشتراطات التباعد المكاني المحددة بتعليمات وزارة السياحة (مترين بين الطاولات والتباعد على الطاولة الواحدة) كما طلب التعميم من المنشآت السياحية الالتزام بالاشتراطات المذكورة تحت طائلة المسؤولية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك في تصريح للبعث ميديا أشار إلى أهمية هذه الاشتراطات لجهة مواجهة الموجه الثانية من الفيروس مؤكدا على ضرورة تكثيف الجوالات الميدانية على المنشآت السياحية بهدف التأكد من تطبيق هذه الاشتراطات ، مبيناً أن اشتراطات المرحلة الأولى أكدت على منع تقديم الأراكيل في تلك المنشآت وأن هذا الشرط لا زال قائماً وكل منشأة تخالف هذا الشرط تتعرض للمخالفة والغرامة المالية، يشار إلى أن اشتراطات هذه المرحلة تبدأ من اليوم ولغاية اليوم الثامن من الشهر القادم.

دمشق – محمد زكريا