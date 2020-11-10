حصيلة وفيات وإصابات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا المستجد أرواح مليون و269571 شخصاً حول العالم منذ بدء تفشي الجائحة في كانون الأول الماضي بحسب موقع وورلد ميتر.

وبحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون دوليون: أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 51 مليوناً و259771 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 36 مليوناً و66124 شخصاً.

في حين أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس تسجيل 4960 إصابة و198 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 972785 والوفيات إلى 95225 حالة فيما يرجح مسؤولو الصحة أن يكون عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في بيان اليوم عن تسجيل 22 إصابة جديدة في البر الرئيسي، منها حالة واحدة محلية والباقية وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 86267 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 221 إصابة جديدة و12 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 109422 شفي منهم 100439 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 6380 وفاة.