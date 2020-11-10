عملية أمنية موسعة لملاحقة فلول داعش في صحراء الأنبار

أطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي والحشد العشائري صباح اليوم عملية أمنية موسعة مشتركة في صحراء غرب الأنبار لتطهيرها بالكامل من فلول إرهابيي “داعش”.

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان: إنه “بتوجيه من العمليات المشتركة وقيادة الحشد الشعبي انطلقت عملية موسعة كبرى تتركز على أربعة عشر محورا رئيسيا في صحراء غرب الأنبار بمشاركة الجيش متمثلة بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية وكذلك ألوية الحشد الشعبي”، وذلك بحسب موقع السومرية نيوز.

وأضاف مصلح: إن العملية ستستمر لعدة أيام متتالية وتستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار لتفتيشها وملاحقة خلايا تنظيم “داعش” الإرهابية فيها مشيرا إلى أن العملية تسير وفق معلومات استخبارية دقيقة وستشكل ضربة قاصمة لهذه الخلايا الإرهابية التي بدأت تعمل بالمناطق المستهدفة.

من جهة أخرى أكد مصدر أمني عراقي أن تنظيم “داعش” الإرهابي اختطف 4 مواطنين من قرية ناذرة شمال الرطبة غرب الأنبار ونقلهم إلى جهة مجهولة في عمق الصحراء دون مزيد من التفاصيل.