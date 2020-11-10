كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

أعلن نادي ليفربول الانكليزي حصول مدربه يورغن كلوب على جائزة أفضل مدرب لموسم 2019-2020 وذلك ضمن جوائز نورث ويست لكرة القدم.

وأفاد النادي في بيان على موقعه بأن كلوب قاد فريق ليفربول الموسم الماضي لتحقيق بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عاماً حيث أنهى الريدز مشواره في النسخة الماضية من البريميرليغ في المركز الأول برصيد 99 نقطة وذلك بفرق 18 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الثاني.

وفاز ليفربول في 32 مباراة من أصل 38 في الدوري الموسم الماضي وسجل 85 هدفاً.