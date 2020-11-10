ماركيز بطل العالم في الدراجات النارية يغيب حتى نهاية الموسم

أعلن فريق ريبسول هوندا اليوم أن مارك ماركيز بطل العالم في الفئة الأولى للدراجات النارية لن يعود للسباقات هذا الموسم.

وقال الفريق في بيان: “نعمل وفقا لبرنامج التعافي.. حيث اختار مارك ماركيز بالتنسيق مع هوندا وطاقمه والعديد من الأطباء الخبراء تأجيل عودته للمنافسات حتى 2021”.

وتعرض المتسابق الإسباني لكسر في الذراع في الجولة الافتتاحية من الموسم في جائزة إسبانيا الكبرى في تموز الماضي وخضع لجراحة ثانية بعد كسر تعرض له قبل السباق الثاني في خيريس.

ومع تبقي سباقين فقط في جدول 2020 قرر هوندا إكمال الموسم مع أليكس شقيق ماركيز الأصغر وشتيفان برادل المتسابق الاحتياطي.

وسينهي ماركيز بطل العالم ست مرات والذي هيمن على اللقب في آخر أربع سنوات موسم 2020 دون الحصول على أي نقطة برصيده.