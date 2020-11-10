ممثل الرئيس الروسي يؤكد دعم بلاده الثابت لسيادة سورية ووحدة أراضيها

في ضوء ضرورة تضافر الجهود الدولية للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السورية وكذلك عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بحث سفير سورية لدى موسكو، الدكتور رياض حداد، مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الوضع في سورية ومحيطها.

وزارة الخارجية الروسية ذكرت، على موقعها الالكتروني، أن بوغدانوف أكد خلال اللقاء، مساء أمس، تأييد موسكو الثابت لسيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها والاستعداد لمواصلة دعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب الدولي.