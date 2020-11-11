أكثر من 25 ألف إصابة جديدة  بـ”كورونا” في البرازيل

أعلنت البرازيل اليوم تسجيل 25012 إصابة جديدة مؤكدة و201 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان أوردته “رويترز”: “تم تسجيل 201 حالة وفاة و25012 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا”.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات في البرازيل إلى خمسة ملايين و700044 بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.