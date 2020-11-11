11, 11, 2020 - 4:13 مساءً
الذهب

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   32

سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بفضل ضعف الدولار مع دراسة المستثمرين التحديات اللوجيستية المحيطة بإنتاج ضخم للقاح محتمل لفيروس كورونا.

وبحسب “رويترز” فإن الذهب ارتفع في السوق الفورية 1ر0 بالمئة إلى 54ر1878 دولارا للأوقية الأونصة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 40ر1876 دولارا.

ونزل مؤشر الدولار 1ر0 بالمئة ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

بدورها زادت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 29ر24 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 45ر885 دولارا، كما ارتفع البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 64ر2463 دولارا.

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