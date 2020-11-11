النواب التشيكي: سياسات ترامب العدوانية تجاه سورية تجاوز فاضح للقوانين الدولية

قال توميو أوكامورا، نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حركة الحرية والديمقراطية المباشرة، إلى أن السياسات العدوانية التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه سورية ودول أخرى تمثل تجاوزا فاضحا لكل القوانين الدولية.

ولفت أوكامورا في حديث لموقع أوراق برلمانية إلى أن ممارسات إدارة ترامب بحق الشعب السوري من عقوبات وحصار وسرقة ثروات ومحاولاتها تعكير الاستقرار في فنزويلا مثلت خرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

وأشار أوكامورا إلى أنه لا يتوقع أن تنتهج الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن نهجا مغايرا لسياسات إدارة ترامب.