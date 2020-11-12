الهلال خلال لقائه وفد حزب روسيا الموحدة: العلاقات السورية الروسية عُمّدت بالدماء لتحقيق النصر ومؤتمر عودة اللاجئين تكلل باهتمام قائدي البلدين

أكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي، خلال لقائه وفد حزب روسيا الموحدة برئاسة السيد ديمتري سابلن، على عمق ومتانة العلاقات التي تربط كلا الدولتين وكلا الحزبين، والتي بقيت مستمرة بالرغم من كل الظروف المحيطة.

وأشار الرفيق الهلال إلى الدور الهام الذي لعبه الحليف الروسي في ظل الحرب التي حيكت ضد سورية، وإلى العلاقات السورية الروسية المتينة والتي عمدت بالدماء لتحقيق النصر على الإرهاب.

كما نوه الهلال إلى أهمية مؤتمر عودة اللاجئين، والدور الهام الذي لعبه الحليف الروسي لنجاح هذا المؤتمر الدولي، حيث تكلل باهتمام قائدي البلدين وسبقه اللقاء عبر الفيديو بينهما.

كما أشار الرفيق الهلال إلى أن أعداء سورية بعد إدراك فشلهم في الحرب العسكرية، سعوا لتعزيز الحصار الاقتصادي واستهداف بواخر النفط والقمح، في محاولة منهم لتجويع الشعب السوري؛ إلا أن كل تلك المحاولات فشلت، فمن قدم الدماء لن يهزم أمام الإجراءات الاقتصادية.

وفي الجانب الحزبي قدم الرفيق الهلال شرحاً عن الواقع الحزبي، وأهم الإجراءات المتخذة داخل الحزب والتي كان من أهمها الاستئناس الحزبي والانتخابات التي خاضها الحزب على صعيد مجلس الشعب، بالإضافة إلى انتخابات النقابات والمنظمات.

بدوره السيد ديمتري سابلن نقل تحيات أمين عام حزب روسيا الموحدة، مؤكداً أهمية المؤتمر الحالي والوفد الروسي المكون من مسؤولين من كافة الوزارات بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين.

كما نوه السيد سابلن إلى ضرورة أن يأخذ الحزبان مهمة مراقبة قرارات المؤتمر وتنفيذها، وقدم شرحاً للواقع السياسي في روسيا، وأهم الأحداث والمجريات التي كان من ضمنها تعديل الدستور في روسيا.

وفي ختام حديثه أشاد السيد سابلن بالدور الهام الذي لعبه حزب البعث في الحياة السياسية في سورية وفي الانتخابات تحديداً؛ لما لها من أهمية كبيرة للتقارب بين السلطة والشعب.

حضر اللقاء الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية