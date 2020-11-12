جامعة دمشق تستقبل طلبات الانتساب لمفاضلة الدراسات العليا للعرب والأجانب

أعلنت جامعة دمشق عن بدء قبول طلبات الانتساب لمفاضلة الدراسات العليا، لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي، للطلاب العرب والأجانب، للعام الدراسي 2020-2021، اعتباراً من الـ 15 ولغاية الـ 22 من الشهر الجاري في مركز المفاضلة في مديرية النظم والمعلومات.

وبينت الجامعة أنه يشترط في المتقدم من الطلاب العرب والأجانب أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية بتقدير جيد، على الأقل، صادرة عن جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما، وفق القواعد والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وأن تؤهله للقيد في درجة الماجستير في البلد المانح للشهادة، وإذا كانت الإجازة صادرة عن جامعة سورية فيجب ألا تقل درجتها عن جيد في الجامعات الحكومية السورية و75% في الجامعات الخاصة السورية والمعاهد العليا السورية.

وأكدت الجامعة ضرورة أن تكون درجة الإجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليا، درجة الماجستير، في كلية الطب البشري وفق النظام الخاص بالدراسات العليا بالكلية في الدرجة المذكورة وأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية.

ولفتت إلى أن الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية لا يعدون مقبولين ما لم تتم معادلة الشهادات التي يحملونها وفق القوانين والأنظمة المرعية، على أن يتعهد الطالب المقبول بنتيجة المفاضلة وفق شروط هذا الإعلان بالدوام المطلوب خلال المدة اللازمة للحصول على شهادة الدراسات العليا.

كما دعت إلى ضرورة إحضار إشعار مصرفي بقيمة 500 دولار، تحتسب من قيمة الرسوم عند قبول الطالب، وترد في حال عدم قبوله، ولا ترد في حال القبول وعدم استكمال أوراق التسجيل، وأضافت بأنه يشترط في المتقدم ألا يكون مسجلاً أو راسباً في أي دبلوم أو ماجستير آخر في الجامعات الحكومية السورية في العام نفسه مطالبة بوثيقة النجاح في اختبار اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الماجستير ما عدا كلية الطب البشري.