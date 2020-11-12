للاطفال دون الخامسة..استمرار حملة تعزيز التلقيح الروتيني

تستمر وزارة الصحة بحملة تعزيز التلقيح الروتيني للأطفال دون سن الخامسة في المراكز الصحية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم أهمية اصطحاب الأهل أطفالهم ممن هم دون الخامسة إلى المراكز الصحية لتقييم حالتهم التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة لهم، مع إحضار بطاقة اللقاح الخاصة بالطفل مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود البطاقة يتم تزويدهم ببطاقة لقاح جديدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن اللقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية ولا تمنع الأمراض الشائعة مثل الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب من التلقيح.