الأرجنتين تتعثر بفخ الأوروغواي

أهدرت الأرجنتين أولى نقاطها في تصفيات مونديال قطر 2022، عندما قلبت تأخرها أمام ضيفتها الباراغواي إلى تعادل 1-1، فجر اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة ضمن منطقة أمريكا الجنوبية.

فبعد تغلبها بنتيجتين هزيلتين على الإكوادور (1-0)، ثم بوليفيا (2-1)، واجهت الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فريقا أعلى مستوى نجح بخطف نقطة التعادل من أبطال العالم في العامين 1978 و1986.

وأقيمت المباراة على ملعب “لا بومبونيرا” في العاصمة بوينوس أيرس ودون جماهير بسبب قيود منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وحصلت باراغواي على ركلة جزاء منتصف الشوط الأول، ترجمها آنخل روميرو إلى هدف في مرمى فرانكو أرماني في الدقيقة 21.

ولكن منتخب الأرجنتين، الذي غاب عنه المهاجمان سيرخيو أغويرو، وباولو ديبالا، تمكن من تعديل النتيجة، قبل نهاية الشوط الأول، بهدف حمل توقيع نيكولاس غونزاليس، من ضربة رأسية قوية، بعد ركنية نفذها جيوفاني لوسيلسو في الدقيقة 40.

وبهذا التعادل، رفعت الأرجنتين رصيدها إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات، وباتت صدارتها لتصفيات مونديال قطر في منطقة أمريكا الجنوبية مهددة، بحال فوز البرازيل (ست نقاط) على فنزويلا غدا السبت.