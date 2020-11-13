بريطانيا.. محاكمة ممرضة متهمة بقتل 8 أطفال

بدأت في بريطانيا محاكمة الممرضة لوسي ليتبي المتهمة بقتل ثمانية أطفال رضع ومحاولة قتل 10 آخرين خلال عملها في مستشفى بمدينة تشيستر.

ومثلت ليتبي “30 عاما” أمام القضاء أمس الخميس بواسطة الفيديو كونفرنس برفقة محاميها، في جلسة افتتاحية استغرقت 12 دقيقة فقط، حيث طلب القاضي منها ذكر اسمها وعنوانها وتأريخ ميلادها، ثم وجهت إليها الاتهامات رسميا، بحسب صحيفة “غارديان”.

وأمر القاضي نيكولاس ساندرز باستمرار حبس الممرضة السابقة، وهي من سكان مدينة هيرفورد، ولم يطلب محاميها الإفراج عنها بكفالة.

وأبلغ القاضي المتهمة بأنها ستضطر إلى حضور جلسة الاستماع القادمة التي ستعقدها محكمة التاج في تشيستر.

ويعتقد أن ليتبي قتلت ثمانية أطفال رضع، 5 ذكور و3 أناث، خلال فترة عملها بين مارس 2015 ويونيو 2016.

وأطلقت الشرطة البريطانية في عام 2017 تحقيقا في وفاة 17 رضيعا وفي التدهور الحاد في صحة 16 آخرين، وسط ظروف غامضة في قسم طب حديثي الولادة في أكبر مستشفيات تشيستر.

واعتقلت ليتبي لأول مرة أوائل يوليو 2018، وتم الإفراج عنها بكفالة حينئذ، ثم اعتقلت مجددا بعد عثور المحققين على أدلة تربطها بثلاث وفيات أخرى.