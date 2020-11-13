ميسي يشتعل غضبا في رده على حكم مباراة باراغواي

احتج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عدة مرات على قرارات الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس، الذي أدار مباراة منتخب بلاده وضيفه باراغواي، فجر اليوم الجمعة ضمن تصفيات كأس العالم “قطر 2022”.

ونقلت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أن ميسي قال للحكم غاضبا: “لقد أزعجتنا مرتين.. لقد خدعتنا مرتين”.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي اصطدم بكلاوس 3 مرات أثناء المباراة، أولها اعتراض “البرغوث” على عدم احتساب مخالفة له.

وأضافت أنه بعد مرور 4 دقائق، ثار ميسي في وجه الحكم البرازيلي معترضا على ركلة الجزاء التي أسفرت عن هدف التقدم لمنتخب باراغواي.

وبلغ الصدام أشده عندما ألغى الحكم هدفا سجله ليونيل ميسي بعد اللجوء لتقنية الفيديو “VAR” التي أثبتت وجود مخالفة لصالح لاعب باراغواي في بداية الهجمة التي انتهت بعد 27 ثانية بهز الشباك، ليخرج منتخب “التانغو” بتعادل (1-1) بطعم الهزيمة على أرضه.