رسمياً.. غياب الحموي عن ودية الأردن ومنتخب سورية

أكد الجهاز الإداري للمنتخب السوري، أن اللاعب يوسف الحموي، سيغيب عن ودية نسور قاسيون أمام الأردن، الإثنين المقبل.

ويأتي الغياب بسبب حصول الحموي على بطاقة حمراء في ودية أوزبكستان، الخميس الماضي، وذلك حسبما نصت عليه المادة 65 من لائحة الإجراءات الانضباطية الصادرة عن الفيفا.

وقال الجهاز الإداري، إنه أجرى مسحات كورونا لكامل أفراد بعثة المنتخب، وذلك حسب البروتوكول الاعتيادي المعمول به قبل إقامة المباريات.

ومن المتوقع أن تحمل مواجهة نسور قاسيون مع النشامى، طابع الإثارة والحماس، خاصة وأن طموحات المنتخبين، الفوز فقط.

وكان المنتخب السوري قد هزم نظيره الأوزبكي بهدف لمحمود المواس، فيما تعادل منتخب الأردن مع شقيقه العراقي.