فرصة لهطل زخات من المطر في القلمون والمنطقة الوسطى والشرقية

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، ونتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

مديرية الأرصاد الجوية ذكرت أن الجو اليوم خريفي معتدل، بين الغائم جزئياً إلى غائم بشكل عام، لتكون الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحياناً، خاصة في مناطق القلمون والوسطى والشرقية، ويصبح الجو ليلاً مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية في نشرتها الصباحية أنها متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتبقى الفرصة غداً مهيأة لهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد فوق مناطق مختلفة من البلاد، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها.