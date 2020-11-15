الخارجية اليونانية تدين زيارة أردوغان إلى منتجع فاروشا

أكدت اليونان أن الزيارة المقررة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى منتجع فاروشا بمدينة فاماغوستا فى الشطر الشمالي من قبرص برفقة فريق حكومي تشكل استفزازا غير مسبوق ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان شديد اللهجة أمس: “ندين هذا الأمر بشكل قاطع ونتوقع أن تتم مناقشته بعمق في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في كانون الأول المقبل”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت جمهورية قبرص أدانت أمس الزيارة مؤكدة انها تتناقض مع قراري مجلس الأمن 550 و789 وتقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لعقد اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف لمناقشة التسوية في قبرص.

ووقعت منظمات قبرصية تركية ويونانية عريضة مشتركة تدعو إلى إلغاء زيارة رئيس النظام التركي.