بريف إدلب الجنوبي.. تأهيل عدد من المدارس المتضررة جراء الإرهاب

بدأ فرع الشركة العامة للبناء والتعمير في حماة أعمال ترميم وتأهيل 4 مدارس متضررة جراء الإرهاب في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.

مدير فرع الشركة المهندس، غياث عجمية، أوضح بأن أعمال التأهيل والترميم تشمل مدرسة مزرعة العزو بقيمة 10 ملايين ليرة، ومدرسة الحلبان بقيمة تزيد على 8 ملايين ليرة، ومدرستي أبو قميص وكراتين الكبير بريف أبو الضهور بقيمة 12 مليون ليرة.

ولفت إلى أن الأعمال تتضمن صيانة إنشائية للأجزاء التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تركيب الأبواب والنوافذ وأعمال الدهان والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبلاط.

كما أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من صيانة المدارس وفق العقود الموقعة مع مديرية تربية إدلب لوضعها بالخدمة في أسرع وقت ممكن بما ينعكس إيجابا على استقرار العملية التربوية والتعليمية وتسريع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.