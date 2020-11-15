توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر تكتل تجاري في العالم

تم اليوم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين الدول الـ 15 المشاركة فيها لتنطلق بذلك أكبر كتلة تجارة حرة في العالم.

وافادت وكالة شينخوا الصينية: أن الدول المشاركة هي الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا حيث تمثل الدول الـ 15 نحو30 بالمئة من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية.

وقال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني خلال حضوره الدورة الرابعة لقمة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والتي عقدت عبر دائرة الفيديو: إن توقيع الاتفاقية “انتصار للتعددية والتجارة الحرة .. وهو لا يمثل إنجازا فارقا للتعاون الإقليمي الشرق آسيوي فحسب لكنه كذلك انتصار للتعددية والتجارة الحرة”.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء الفيتنامي نغوين شوان: أن اتفاقية الشراكة ستسرع من بناء المجموعة الاقتصادية لآسيان وبالتالي السماح لأعضاء هذا التكتل بأن يكونوا شركاء ديناميكيين وأقوياء في تعزيز التعاون من أجل الرخاء المشترك.

جاء التوقيع بعد أكثر من 30 جولة من المفاوضات التي انطلقت في تشرين الثاني عام 2012 إضافة إلى عدد من اجتماعات القادة والوزراء المخصصة بين الدول المشاركة.

وتضم رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تأسست عام 1967 كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وتتولى فيتنام الرئاسة الدورية للكتلة لعام 2020.