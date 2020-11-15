مؤسسة السينما تعلن عن بدء التسجيل على دبلوم العلوم السينمائية وفنونها

أعلنت المؤسسة العامة للسينما عن بدء التسجيل لدبلوم العلوم السينمائية وفنونها في موسمه السادس بدءاً من الاثنين القادم ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن صورة مصدقة عن الشهادة الثانوية أو الجامعية وسيرة ذاتية وصورة عن الهوية الشخصية حيث يجري فحص القبول يومي الثاني والثالث من الشهر القادم في صالة كندي دمشق.

وتقسم الدورة إلى مجموعتين الأولى مجموعة الإخراج السينمائي والثانية مجموعة السيناريو السينمائي.

يشار إلى أن رسم الاشتراك في الدورة 300 ألف ليرة سورية.