الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في أسبوع في ظل تراجع الدولار.

وبحسب “رويترز” أن السعر الفوري للذهب ارتفع 2ر0 بالمئة إلى 15ر1892 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من تشرين الثاني عند 81ر1898 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة إلى 20ر1892 دولارا، حيث بلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع ما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

بدورها ارتفعت الفضة 1ر1 بالمئة إلى 91ر24 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 52ر897 دولارا في حين تقدم البلاديوم 1ر1 بالمئة إلى 20ر2350 دولارا للأوقية.