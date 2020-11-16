ترامب يجدد رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن مدعياً.

وقال ترامب في تغريدة مقتضبة على “تويتر” اليوم: “لقد فزت في الانتخابات”، وهو ما دفع إدارة “تويتر” إلى وضع علامة على التغريدة بإشعار مكتوب باللون الأزرق.. “المصادر الرسمية وصفت هذه الانتخابات بشكل مختلف”.

وفي سياق متصل قال ترامب: إنه “سيتم رفع قضايا كبيرة تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020″، مضيفا: “سنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة”.

وأردف ترامب: “هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء أمريكا ليست قضايانا بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات” على حد تعبيره.