ظريف: المعلم أدى دوراً مهما في خدمة بلاده والدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعازيه بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مؤكدا أن الراحل أدى طوال حياته دورا مهما في الخدمة والدفاع عن المصالح الوطنية وأمن بلاده.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام في الخارجية الإيرانية اليوم أن ظريف قال في رسالة تعزية بعث بها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس: “لقد تلقينا خبر وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ببالغ الأسى والحزن”.

وأضاف ظريف: أود أن أعبر عن تعازي لكم ولأسرة الفقيد وزملائي في وزارة الخارجية السورية بهذه الخسارة.