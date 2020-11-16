موسكو تعزي بوفاة الوزير المعلم

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن خالص تعازيها بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم.

وذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا فقدت صديقا مقرباً جداً لها في العالم العربي، وكان شريكاً موثوقاً به وشخصا واسع الاطلاع ودبلوماسياً وسياسياً متمرساً.

وأشار بوغدانوف إلى أنه كان للمعلم العديد من الزيارات إلى موسكو، لافتا إلى أنه شخصياً كان يكن له الكثير من الود والاحترام، على مدى 40 عاماً من التواصل المكثف معه، عندما عمل في دمشق وعندما كان المعلم لا يزال سفيراً في واشنطن.

كما أعرب بوغدانوف عن خالص تعازيه لأبنائه وزوجته ولكل السوريين بهذه الخسارة.

ونعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الوزير المعلم الذي وافته المنية فجر اليوم.