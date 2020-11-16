هطولات مطرية في أغلب المحافظات والحرارة حول معدلاتها

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطولات مطرية خفيفة ومتفرقة ويكون الجو ليلا باردا بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتقترب من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

وقد شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أغزرها 70 مم في جديدة الشيباني بريف دمشق.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظتي دمشق وريفها:

في جديدة الشيباني 70 مم والحرمون 14 مم ومطار دمشق الدولي 13 مم ومضايا 12 مم وميسلون 11 مم وسرغايا 10 مم والزبداني ودوما 8 مم وعسال الورد وقطنا 7 مم والتل والقطيفة ويبرود 6 مم ودمشق المزة والكسوة والنبك وقاسيون وعقربا 5 مم والجراجير وساحة الحجاز ومساكن برزة 3مم ودوار المطار 2 مم.

وفي محافظة السويداء: كانت في مدينة السويداء 15 مم والصورة الصغيرة 5 مم وشهبا 4 مم وعين العرب 2 مم وصلخد 1 مم.

وفي درعا: سجلت في بصرى 10 مم وتل شهاب 8 مم ودرعا 7 مم ونوى والصنمين 5 مم والمسيفرة 4 مم وازرع 3 مم.

وفي القنيطرة: وصلت في حضر الى 19 مم والقنيطرة ونبع الصخر 11 مم.

وفي حمص: وصلت في العريضة الى 9 مم وشين 5 مم وقلعة الحصن والقريتين والمخرم وتلكلخ 4 مم والقصير وتدمر 3 مم و الرستن 2 مم وتلدو 1 مم.

وفي حماة: بلغت في عقيربات 9 مم و مصياف 8 مم ومحردة والسلمية والسعن 7 مم و وادي العيون والصبورة 6 مم وعين حلاقيم 5 مم وربعو وحربنفسه وكفر زيتا 4 مم وصوران والحميري 2 مم وحماة 1 مم، وفي الغاب سجلت في الكريم 14 مم وافاميا والسقيلبية 7 مم وعين الكروم 5 مم وشطحة 2 مم.

وفي طرطوس: سجلت 19 مم في بانياس والصفصافة 14 مم والقدموس 9 مم ودريكيش والشيخ بدر 7 مم وصافيتا وحمام واصل 6 مم ومشتى الحلو ومدينة طرطوس 4 مم.

وفي اللاذقية: سجلت في القطيلبية 10 مم والمزيرعة ومطار الباسل 2 مم وكسب 1 مم.

وفي الرقة: وصلت الى 26 مم في المنصورة وفي الكرامة 10 مم والرقة والسبخة 9 مم وبئر محيسن 7 مم وجديدة خابور 5 مم وعين عيسى 1 مم.

وفي الحسكة: وصلت في تل براك إلى 40 مم وعامودا 10 مم وهيمو 9 مم وتل تمر والحسكة 8 مم وتل بيدر 6 مم ومبروكة والهول والدرباسية 4 مم وابو قصايب وتل حميس والعريشة وام مدفع 3 مم ومركدة والقامشلي 1 مم.

وفي دير الزور: سجلت في الكسرة 26 مم ودير الزور 5 مم والميادين 3 مم والتبني 1 مم.