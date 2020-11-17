أردوغان يلاحق المعارضين لسياساته في الولايات المتحدة

بالتوازي مع ممارسات القمع والمطاردة ضدهم داخل البلاد، أعلن موقع نورديك مونيتور السويدي أن عمليات ملاحقة المعارضين لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خارج تركيا مستمرة.

وأوضح الموقع أن وثيقة مسربة لوزارة خارجية النظام التركي تظهر قيام البعثات الدبلوماسية التابعة لها في الولايات المتحدة بالتجسس ومطاردة المعارضين لأردوغان وإدراج أسمائهم ضمن قوائم المطلوبين سواء بحجة الارتباط بالداعية التركي فتح الله غولن أو بالانتماء إلى تنظيم إرهابي حسب زعمها.

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها الموقع أدرجت القنصلية التركية في نيويورك على قوائمها اسم أحد المواطنين الأتراك بعد أن تقدم بطلب للحصول على توكيل لتفويض محام في تركيا تمهيداً لبيع عقار باسمه مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأتراك بدؤوا بالتجسس عليه وعلى عائلته وأرسلوا ملفاً مفصلاً إلى أنقرة.

ومهدت عمليات التجسس هذه والمعلومات التي تم جمعها عن المواطن التركي الذي لم يكشف موقع نورديك مونيتور عن اسمه الطريق أمام مصادرة أصوله وفتح تحقيقات قضائية بذريعة معارضته للنظام التركي.