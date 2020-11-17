أكثر من مليون و332 ألف وفاة بـ”كورونا” حول العالم

ذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي أن فيروس كورونا المستجد حصد أرواح مليون و332565 شخصا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول.

وبحسب الموقع فإن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع كذلك إلى 55 مليونا و366732 إصابة، فيما بلغ إجمالي المتعافين من المرض 38 مليونا و507343 شخصا.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الهندية: أن إصابات كورونا اليومية في البلاد انخفضت لأدنى مستوى منذ منتصف تموز الماضي، حيث سجلت 29163 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 87ر8 ملايين إصابة، في حين تم تسجيل 449 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 130519 حالة.

في حين أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بمقدار 14419 حالة ليصل الإجمالي إلى 815746 اصابة في حين كشفت البيانات تسجيل 267 وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 12814 حالة.

وفي الصين قالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس جميعها قادمة من الخارج ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 86361 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 98861 حالة.