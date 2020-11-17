الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إصابة النني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد النني لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنكليزي بفيروس كورونا .

ونقل موقع اليوم السابع عن الاتحاد قوله في بيان اليوم إن “نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توغو أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنكليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه” مشيرة إلى أن اللاعب يتمتع بحالة جيدة وبدأ على الفور تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكورونا”.

وأشار البيان إلى أن إدارة البعثة قررت بعد الاطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى.