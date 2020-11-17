الاحتلال الأمريكي يخرج 120 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من الجزيرة

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية حيث أخرج 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وقالت مصادر محلية بحسب “سانا”: إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 70 صهريجا محملا بالنفط المسروق عبر طريق محطة حمزة بيك الحدودية مع العراق”.

ولفتت المصادر إلى أن “رتلا آخر مؤلفا من 50 صهريجا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من بلدة رميلان محملا بالنفط المسروق من الآبار التي يحتلها في سورية متجها إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها وأدخلت على مدى الأشهر الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى محيط آبار النفط.