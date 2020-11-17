الدفاع الروسية.. نشر أحدث الرادارات بعيدة المدى في القطب الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نشر محطات رادار بعيدة المدى شمال روسيا وفوق القطب الشمالي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر في الوزارة قولها لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية إن المجال الجوي شمال روسيا وفوق القطب الشمالي سيغلق بواسطة أحدث الرادارات بعيدة المدى “نيبو إم” حيث تم بالفعل إنشاء حزام رادار لا يمكن اختراقه قادر على رصد أي طائرة تحلق على ارتفاعات تصل لمسافة 600 كيلومتر إلى جانب صواريخ باليستية متوسطة المدى ترتفع لمسافة 8ر1 كم.

وأشار الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين إلى أن استعادة السيطرة المستمرة على المجال الجوي في تلك المنطقة ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية لروسيا معتبرا أن نشر محطة رادار في القطب الشمالي ليس فقط خطوة عملية لتعزيز الدفاع الجوي في المنطقة ولكنه دليل أيضا على السيطرة على المناطق المهمة اقتصاديا واستراتيجيا.

ويؤدي نشر النظام إلى قرب استكمال روسيا تشكيل دائرة دفاع جوي واحدة فوق طريق البحر الشمالي والقطب الشمالي.