انتخاب فرانسيسكو ساغاستي رئيساً للبيرو

بعد أسبوع من إقالة الرئيس مارتين فيزكارا واستقالة خلفه مانويل ميريينو انتخب البرلمان البيروفي أمس النائب فرانسيسكو ساغاستي رئيسا بالوكالة.

وبحسب وكالة فرانس برس: أن ساغاستي 76 عاما انتخب رئيسا للبرلمان ليصبح بذلك تلقائيا رئيسا للبلاد وذلك بعد حصوله على تأييد 97 عضوا من أصل 123 شاركوا في التصويت.

وتجري العادة أنه عندما يستقيل رئيس البيرو يتولى نائبه الرئاسة بالوكالة تلقائيا، إلا أن البلاد من دون نائب للرئيس منذ أزمة سياسة سابقة قبل سنة وفي هذه الحالة يصبح رئيس البرلمان رئيسا للبلاد بالإنابة بموجب الدستور.

وقال ساغاستي الذي يستلم مهامه رسميا اليوم أمام البرلمان: “تفتقر بلادنا في هذه المرحلة إلى الثقة .. ثقوا بنا سنقرن الأقوال بالأفعال”.

وتستمر ولاية ساغاستي حتى الـ 28 من تموز المقبل موعد انتهاء ولاية فيزكارا الذي أقيل في التاسع من تشرين الثاني الجاري.