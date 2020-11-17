برلماني أوروبي يدعو لمحاكمة أردوغان على جرائمه

أكد عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا الدكتور إيفان دافيد ضرورة محاكمة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على جرائمه وانتهاكاته في سورية والعراق وليبيا.

وفي مقال نشر في موقع نوفا ريبوبليكا قال دافيد: إن النظام التركي قام بعدوان عسكري على سورية والعراق وانضم مع مرتزقته إلى القتال في ليبيا، كما ساهم مؤخرا في تأجيج النزاع بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ.

وأضاف: إن أوروبا والمناطق المجاورة لها لن ينعما بالسلام لفترة طويلة إلا بعد أن يمثل أردوغان والقيود في يديه أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم الحرب التي ارتكبها.

ونبه إلى أن نظام أردوغان يحضر قواته الآن للقيام بعدوان آخر على اليونان، لافتا إلى أن جيش هذا النظام قام مؤخرا بتدريبات على تنفيذ إنزال بحري ترافقت بمطالبة وزير دفاع هذا النظام أثينا بجعل 16 جزيرة يونانية مجردة من السلاح.