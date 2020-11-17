ترامب ناقش إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

كشف مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون أن الرئيس دونالد ترامب استفسر من مستشاريه عن إمكانية استهداف موقع نووي رئيس في إيران خلال الأسابيع المقبلة لكنهم أثنوه عن هذه الفكرة وذلك في استمرار لسياسته العدوانية رغم وصوله إلى نهاية ولايته الرئاسية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز قال المسؤولون: إن ترامب ناقش الأمر مع مستشاريه في اجتماع بالمكتب البيضاوي الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة: أن العديد من المستشارين ومن بينهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي حذروه من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية قد يتسبب بسهولة في إطلاق نزاع واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي هجوم محتمل سواء كان صاروخيا أو سيبرانيا سيركز بشكل شبه مؤكد على منشأة نطنز النووية.