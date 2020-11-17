سحب بطاقة المازوت من السائقين المخالفين من كل سائق سرفيس لا يعمل على خطه ويبيع مخصصاته

لم يعد خافياً على أحد قيام بعض سائقي “السرافيس” خلال الآونة الأخيرة ببيع مخصصاتهم من مادة المازوت إلى المواطنين بتسعيرة تختلف من منطقة لأخرى ومن شخص لآخر، حيث تتراوح تسعيرة اللتر المُباع من هؤلاء السائقين بين ال1000 وال1500 ليرة سورية، الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة النقل وحصول ازدحامات خانقة خاصة في ريف دمشق، وعلى الرغم من قيام المحافظة بوضع مراقبي خطوط لهذه المناطق إلّا أن التجاوزات والمخالفات طالت هؤلاء أيضا حيث اشتكى سكان منطقة ضاحية الأسد وجديدة عرطوز والتل ومخيم الوافدين وغيرها من سكوت مراقبي الخطوط عن تجاوزات سائقي السرافيس لقاء منفعة مادية، الأمر الذي أكده عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق عامر خلف في حديثه”للبعث” حيث تحدث عن وجود آلية جديدة قيد الدراسة لضبط حركة السير ومراقبي الخطوط وتهرب السائقين من نقل الركاب وقيامهم ببيع مخصصاتهم من المازوت.

خلف أشار إلى قرارات هامة اتخذت اليوم خلال اجتماعهم، أهمها القرار المتضمن سحب بطاقة المازوت من كل سائق سرفيس لا يعمل على خطه ويقوم ببيع مخصصاته من المادة، وذلك عن طريق ارسال كتاب إلى شركة “سادكوب” باسم ورقم الشخص المخالف ليتم حرمانه من المادة وبالتالي منعه من مزاولة عمله.

البعث ميديا || دمشق- ميس بركات