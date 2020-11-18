أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

ذكر موقع وورلد ميترز الأمريكي أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة مليون و343709 أشخاص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 55 مليونا و961152 بينما وصل إجمالي المتعافين إلى 38 مليونا و976149 شخصا.

وكشفت وزارة الصحة الهندية اليوم عن تسجيل 38617 إصابة جديدة ليتجاوز إجمالي الإصابات 9ر8 ملايين و 474 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 130993.

بدورها أظهرت بيانات ألمانية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة في البلاد إلى 17561 حالة ليصل الإجمالي إلى 833307 إصابات إضافة إلى تسجيل 305 حالات وفاة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 13119 .

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 1757 إصابة جديدة و165 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و11153 وإجمالي الوفيات إلى 99026.

وسجلت كوريا الجنوبية 313 حالة إصابة اليوم وهو أعلى عدد إصابات منذ آب الماضي حيث بلغ إجمالي الإصابات 29311 وإجمالي الوفيات 496.

إلى ذلك سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بإجراء أول فحص ذاتي لفيروس كورونا في المنزل يعطي نتيجة سريعة وهو عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة حيث يعمل عبر وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار وفي غضون 30 دقيقة أو أقل يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار.

أما في الصين فقد أظهرت نتائج التجارب الأولية اليوم أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كورونا استحث استجابة مناعية سريعة ضد الفيروس.

في حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم كورونافاك قال الباحثون إنه “قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك” .

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين تخضع حاليا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من الفيروس.