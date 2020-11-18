المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض دعوى ترامب للطعن بنتائج الانتخابات

رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب للطعن بعملية فرز الأصوات الانتخابية في فيلادلفيا أكبر مدن الولاية.

وذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن ترامب قال في دعواه: إن فيلادلفيا حدت من قدرة المراقبين المخصصين على مراقبة فرز الأصوات ما أدى إلى حدوث عمليات غش فيها وقلب النتائج ضد مصلحته.

واعتبرت المحكمة العليا في بنسلفانيا في ردها على هذه الادعاءات أن أحكام لجنة الانتخابات “معقولة” لأنها سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقا لقانون الانتخابات في الولايات المتحدة.