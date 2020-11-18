تركيا.. هبوط جديد للعملة المحلية

شهدت الليرة التركية اليوم هبوطا جديدا، وذلك قبل قرار منتظر من البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة.

حيث تراجعت الليرة التركية إلى 73,7 مقابل الدولار، فيما بلغت نسبة انخفاضها منذ بداية العام الجاري 24%.

وبحسب وسائل إعلامية، تركز الأسواق الآن على قرار سعر الفائدة المزمع في أول اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي الجديد، ناجي إقبال، الذي من المتوقع أن ينتهج أسلوبا أكثر تشددا فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

بالمقابل، وفي خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها تركيا، بسبب سياسات رئيس نظامها رجب طيب أردوغان الفاشلة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حذرت نقابة الأطباء التركية من أن البلاد ستشهد أزمة في الحصول على الأدوية بسبب الديون المتراكمة للشركات الأجنبية.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة زمان التركية عن النقابة أن تركيا تعتمد على الأدوية الأجنبية ولا يمكنها إنتاج الأدوية واللقاحات، الأمر الذي سيجعلها تعاني في سد احتياجات الأدوية بسبب الديون المتراكمة.

تجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، كان قد هدد النظام التركي بأنه سيواجه عواقب في حال عدم سداد الديون المتراكمة عليه لشركات الأدوية الأمريكية ،التي ارتفعت من 230 مليون دولار العام الماضي إلى 3,2 مليارات دولار هذا العام.