روحاني: السنوات الثلاث الأخيرة كانت أعوام حرب أمريكية ضد إيران

أكدت إيران أن أمريكا دولة إرهابية مارست الإرهاب ضدها وضد سورية والعراق واليمن وغيرها من الدول والشعوب.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة الايرانية اليوم: “كنا معرضين طوال سنوات للإرهاب الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة… ولكن السنوات الثلاث الأخيرة كانت أعوام حرب أمريكية ضد إيران”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فرضت حربا اقتصادية إرهابية على إيران وارتكبت جرائم عديدة ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وحتى ضد أصدقائها ومارست الظلم ضد الكثير من الشعوب.

ولفت روحاني إلى أن إيران واجهت الحرب الاقتصادية التي تعرضت لها وتمكنت من إلحاق الهزيمة بأمريكا في العديد من المحافل السياسية العالمية.